Schoorsteenbrand bij woning in Velddriel

Tilburger krijgt werkstraf voor hennepkwe­ke­rij in Hedel

13 februari ARNHEM/HEDEL – Een 34-jarige man uit Tilburg, die eind 2019 in Hedel bezig was met het inrichten van een hennepkwekerij, is door de Arnhemse politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Er was door de officier van Justitie 100 uur geëist.