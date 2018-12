Schrik zit er na brand goed in bij omwonenden Waardenburg: ‘Dit is geen geintje meer’

,,Dit is geen geintje meer, dit moet stoppen.” Een geschrokken bewoner van de Meerwijk in Waardenburg is helemaal klaar met de ‘traditie’ om voor en tijdens de jaarwisseling brand te stichting op straat. Een activiteit waaraan een groep stokers kennelijk plezier beleeft, maar die de samenleving veel overlast bezorgt, bakken met geld kost en soms ook gevaar oplevert. Afgelopen donderdagavond werd een stapel tractorbanden op een aanhanger midden in het dorp de Steenweg opgeduwd en in brand gestoken. De weg loopt daar echter wat af, waardoor de brandende massa de Meerwijk inrolde en tegen een voortuintje tot stilstand kwam.

Gevaarlijk

De brandweer riep er meteen een tweede ploeg bij en kon zodoende voorkomen dat het vuur oversloeg naar een huis. ,,Het is hier echt maar net goed gegaan", zegt officier van dienst Gerrit van Ginkel. ,,Dit was echt gevaarlijk. Gelukkig is het door snel optreden bij rookschade gebleven. De politie onderzoekt de zaak.”

Bij de buurtbewoners zit de angst er aardig in. Ze willen alleen anoniem reageren. ,,Dit is levensgevaarlijk en kan echt een keer fout aflopen. Dit wordt te erg, zo tussen de huizen. Wie weet wat ons de komende weken nog te wachten staat.”

Het was overigens niet de eerste eindejaarsbrand. De brandweer moest de afgelopen weken in Waardenburg en omgeving al een keer of tien keer in actie komen. Waardenburg is daarin niet uniek. Ook Veen (gemeente Aalburg) kent deze traditie.