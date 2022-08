Schuin aflopende paden ‘levensgevaarlijk’ voor scootmobielers en rolstoelers

Met video 47-jarige Kaatsheu­vel­naar opgepakt voor steekpar­tij op bouwter­rein in Bruchem

BRUCHEM - Een 47-jarige Kaatsheuvelnaar is woensdagochtend aangehouden voor een steekpartij op een bouwterrein aan Sint Antoniestraat in Bruchem. Bij de steekpartij, die in de vroege ochtend plaatsvond, raakte een 38-jarige man uit Wormer gewond.

13 juli