Sequoia bij kasteel Nederhemert in de race voor Boom van het Jaar

De sequoia in Nederhemert-Zuid zou de komende eeuwen nog wel eens in de prijzen kunnen vallen, want dit soort bomen kan meer dan 1000 jaar oud worden. De boom heeft Russische roots. Carel Anne Daniël van Nagell, eigenaar van kasteel Nederhemert, reisde in 1816 met Koning Willem II naar Rusland om diens bruid Anna Paulowna op te halen. Van Nagell nam zaadjes van sequoiabomen mee terug naar huis. Een imposant exemplaar staat naast het kasteel. Aan één kant wel wat gehavend, vanwege de brand die in 1944 het kasteel verwoestte na beschietingen door de geallieerden. De brandwerende bast was zijn redding.

Voor elke provincie is een boom gekozen uit in totaal 145 kandidaten. De verkiezing is georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De winnaar dingt mee naar de Europese prijs Tree of the Year. Er kan tot 18 oktober worden gestemd via deboomvanhetjaar.nl. Vorig jaar gingen de meeste stemmen naar een eeuwenoude boom in Etten-Leur.