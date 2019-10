Servaas Stoop (SGP) is de eerste burgemeester van West Betuwe

GELDERMALSEN - Servaas Stoop (SGP, 57 jaar) wordt de eerste burgemeester van de gemeente West Betuwe. Hij is burgemeester geweest in Dirksland en Korendijk en waarnemend burgemeester in Zuidplas. Het is de bedoeling dat hij op 22 november in Geldermalsen wordt geïnstalleerd.

Stoop woont in Hendrik Ido Ambacht. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. De naam van de nieuwe burgemeester werd dinsdagavond bekendgemaakt in het gemeentehuis van Geldermalsen. Veertien mannen en één vrouw hadden gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de 51.000 inwoners tellende fusiegemeente West Betuwe. De gemeente is 1 januari dit jaar ontstaan uit de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Stoop heeft maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna begon hij zijn carrière als medewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. In 1992 werd hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en later fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP. Daarnaast was hij vanaf 1998 directeur van Stichting Schuilplaats in Veenendaal. Die laatste functie gaf hij op toen hij in 2002 benoemd werd tot burgemeester van Dirksland. Op 1 februari 2013 werd hij waarnemend burgemeester van Korendijk. Op 1 januari 2019 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard en vervolgens werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 stond hij op de vierde plaats van de SGP-kandidatenlijst maar werd toen net niet gekozen. Hij is 25 jaar lid geweest van Provinciale Staten in Zuid-Holland en is inmiddels onderscheiden, ook voor zijn vrijwilligerswerk in diverse organisaties, als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Politieke voorkeur

Zes van de vijftien kandidaten waren al eens burgemeester. De kandidaten waren tussen de 32 en 62 jaar. Ook hun achtergrond varieerde. Politiek gezien hadden vier kandidaten een CDA-achtergrond en waren er drie SGP‘ers, drie D66'ers, twee VVD’ers, één ‘50-Plusser’ en één GroenLinkser. Van één kandidaat was de politieke voorkeur onbekend.

Minister

De vertrouwenscommissie met voorzitter Lourens van Bruchem stelde dinsdagavond Stoop voor aan de gemeenteraad en die stemde daar met volle instemming mee in. Uiteindelijk neemt de minister van Binnenlandse Zaken samen met de koning het formele besluit.

Keereweer

Momenteel is Harry Keereweer nog waarnemend burgemeester. De afgelopen maanden gaven inwoners via een enquête aan dat ze vooral een ‘zichtbare’ burgemeester willen voor de 26 kernen tellende gemeente.