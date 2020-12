Sijke doneert één KWF-lampion als herinnering aan haar man en één als teken van hoop voor Sterre

Honderd auto's per uur door nieuwe carwash langs A2 bij Zaltbommel

12 december ZALTBOMMEL - Na ruim tien jaar leegstand is er eindelijk een bestemming voor het voormalige pand van Kroymans Jaguar aan het Van Voordenpark, pal langs de snelweg A2 in Zaltbommel. Voortaan worden er auto's schoongemaakt, want vrijdag is Carwash A2 geopend.