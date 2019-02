Singelcross wijzigt goede doel: hardlopen om De Wallepikkers te steunen

,,Hoewel we een ander goed doel voor ogen hadden, hebben we te elfder ure besloten om dit keer carnavalsvereniging De Wallepikkers te steunen”, zegt Karen de Bondt deze zondagochtend bij aanvang van de jaarlijkse Singelcross. Zij is voorzitter en medeoprichter van de Zaltbommel Dutch Runners, de groep die het evenement jaarlijks organiseert. Start, finish en catering zijn ook nu weer gesitueerd in de Kindertuin op de Singelwal. Daar zijn al enkele honderden mensen aanwezig als rond elf uur prins Maerten XVI en de preses van De Wallepikkers, Martijn Merks, arriveren. In vol carnavalsornaat nemen ze een cheque van 1250 euro in ontvangst. ,,De brand van 15 februari in twee bouwhallen was een dieptrieste gebeurtenis, maar acties als deze zijn hartverwarmend”, aldus laatstgenoemde in zijn dankwoordje.