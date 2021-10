Sint-Maartensfeest is dit jaar een slalom door de Bommelse binnenstad

Programma Sint-Maarten

Met een viering in de Sint-Martinuskerk in de Oliestraat worden zondag 24 oktober om 11.00 uur de activiteiten rond Sint-Maarten ingeluid.

Zaterdag 30 oktober is er vanaf 14.00 uur een Sint-Maartenswandeling, met op de route het atelier van Maria van Gerwen, de maakster van het beeld van Sint-Maarten aan de Bossche Poort. De start is bij de Sint-Maartenskerk.

Maandag 1 november houdt Ton van Balken in De Grote Aak vanaf een lezing over het Maria Magdalenaklooster en het Pesthuys in Zaltbommel.

Vrijdag 5 november is er om 19.30 uur een Maartensconcert in de Gasthuiskapel, met medewerking van kinderkoor Senta, muziekgroep Kindleheart en koperkwintet FOHKES.

Zaterdag 6 november gaat Tekenschool Zaltbommel vanaf 13.30 met kinderen lampionnen maken van pompoenen en bieten. Bij mooi weer in het Natuuratelier ter hoogte van Waaldijk 14 in Hurwenen, bij slecht weer in De Poorterij.

Op dezelfde dag start om 15.00 uur op de hoek van de Nonnenstraat en de Oliemolen een excursie rond de Weeshuishof, een vervolg op de lezing van 1 november.

Zondag 7 november start vanaf 8.00 uur - na korte plechtigheden in Kerkdriel, de kerk aan de Maasdijk in Rossum en de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel, de pelgrimstocht langs de zes Maartens- en Martinuskerken in de Bommelerwaard. In 2019 werd die tocht voor het eerst gehouden met meteen een behoorlijk aantal deelnemers.

Dinsdag 9 november speelt de beiaardier van de Gasthuistoren tijdens de weekmarkt Sint-Maartensmuziek.

Woensdag 10 november is het Mantelzorgdag in de Bommelerwaard. Kinderen kunnen vanaf 15.30 uur lampions maken in het Stadskasteel. Om 17.00 uur is er het Maartensdiner in De Grote Aak