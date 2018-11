Sintintocht in Zaltbommel is een waar kinderfeest

“Wie laat nu zijn baard zo lang groeien”, zo vroeg één van de vele kinderen zich af tijdens de Sintintocht in Zaltbommel. Ze had de vraag ingefluisterd bij burgemeester Peter Rehwinkel die de vraag wel hardop durfde te stellen aan de Goed Heiligman. Met zijn gevolg Pieten is de Sint dan al gearriveerd bij het stadhuis op de Markt.