Ski-talent Noa Rabou plaatst zich voor WK Junioren in Canada

heeft dit seizoen twee podiumplaatsen weten te veroveren bij wedstrijden van de Internationale Skifederatie (FIS). Noa’s doel is om uiteindelijk in de World Cup te skiën met als ultiem doel de Olympische winterspelen van Cortina D’Ampezzo 2026. ,,Mijn droom is om de snelste alpine-skiester te worden uit een land zonder bergen", zegt ze over haar ambities. Vorig jaar ging ze als enige Nederlandse naar het WK Junioren in Bulgarije.