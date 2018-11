Slangen en leguanen wijzen Nick (18) uit Zaltbommel de weg

Steve Irwin, de van tv bekende Australische reptielendeskundige, was een van zijn helden. Irwin leeft niet meer; hij stierf in het harnas, toen hij in de borst werd gestoken door een giftige pijlstaartrog. Maar op Nick van Eeuwijk (18) uit Zaltbommel, die hem als klein jochie op tv met krokodillen zag worstelen, heeft Irwin een blijvende indruk gemaakt. En dat geldt ook voor Robert Keszey, die op Discovery Channel te zien is in het programma Swamp Brothers. Met hem is Nick inmiddels bevriend. Volgend jaar hoopt hij een tijdje bij hem mee te draaien.