’Slechts’ 27 zorgappartementen in plan De Maastuinen Nederhemert

Rechter kijkt naar dood Berlicumse heftruck­chauf­feur op Maasdijk in Hedel

9:27 ROSMALEN/BERLICUM - Op 21 mei 2015 kwam op de Maasdijk in Hedel een 38-jarige man uit Berlicum om het leven. Zijn heftruck kantelde toen hij de steile dijk opreed. Hij belandde eronder en was op slag dood. Gisteren stond zijn neef en oud-werkgever voor de rechtbank in Arnhem.