’Slootkanten in de Bommelerwaard worden kapot gebaggerd’

Van der Schans heeft inmiddels een flinke lijst met voorbeelden. Een paar maanden geleden vroeg hij hier tijdens de raadsvergadering ook al aandacht voor. De Zaltbommelse wethouder Adrie Bragt zegt dat hij hierover in gesprek is met Waterschap Rivierenland. ,,Dit is zeker een probleem, met name ook langs polderwegen.” Die worden steeds breder, waardoor sloten dichter langs de weg komen te liggen. Bragt: ,,Het is een lastige, want het waterschap moet er ook voor zorgen dat de sloten diepte houden. Afgesproken is dat het waterschap schade herstelt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een beschoeiing.”

Van der Schans zou liever een andere werkwijze zien, zodat problemen worden voorkomen. ,,Je kunt een sloot ook uitdiepen zonder hem breder te maken.” Bragt zegt dat het probleem van verzakte slootkanten niet alleen in Zaltbommel, maar ook in Maasdriel speelt. ,,En ik weet dat er ook in het Land van Maas en Waal vergelijkbare problemen zijn.”

Discussie over schuldvraag