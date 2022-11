Slotstand op paardenmarkt in Hedel: 644 paarden aangevoerd, een halvering ten opzichte van 2019

MET VIDEOHEDEL - Paarden zijn populairder dan ooit. En toch verwacht de organisatie van de Hedelse Paardenmarkt een kwart minder paarden. De verwachte aanvoer ligt rond de 1000 paarden. De slotstand is maandagmiddag 644 paarden, het laagste aantal dieren sinds 1946 (toen stonden er 447 paarden in de straten van Hedel).

De traditionele markt, die al meer dan 300 jaar oud is, wordt in het uiterste hoekje van de grootste paardenprovincie van Nederland gehouden. Het aantal maneges (plus 38 procent), maar vooral het aantal paardenfokkerijen (plus 150 procent) groeide in Gelderland de afgelopen tien jaar explosief.

Opvallend is dat de paardenmarkten van de twee grote concurrenten - Hedel en Zuidlaren - tien jaar terug juist veel meer aanvoer van paarden hadden dan nu. In Hedel stonden in 2012 ruim 1500 paarden in het dorp en in Zuidlaren dat jaar zelfs meer dan 2300.

Zuidlaren is in die tijd meer dan gehalveerd (iets meer dan 1000 paarden half oktober van dit jaar). Hedel verwacht ongeveer hetzelfde aantal en heeft de oppervlakte van de markt beperkt. In 2019, de laatste editie voor de coronaperiode, lag de aanvoer op de markt veel hoger dan nu. Namelijk op 1288 paarden.

Voorzitter August van den Anker noemt de uitkomst ‘dramatisch’. Al durft hij er nog geen conclusies aan te verbinden. ,,We hebben het er hier met kenners en handelaren over gehad. Niemand die het snapt. Gelukkig is de paardenmarkt voor de rest keurig verlopen. Daar ben ik wel heel blij mee.”

Tekst gaat door onder video

Ingestort na vorige crisis

Bijzonder is dat de daling van de aanvoer naar de markten omgekeerd evenredig lijkt met de stijging van de populariteit van (luxe-)paarden. Tijdens de vorige crisis stortte de handel in paarden in. Die krabbelde pas na 2013 weer op. Dat blijkt ook uit de cijfers van de KVK die De Stentor achterhaalde , zusterkrant van het Brabants Dagblad.

,,Paarden houden is een soort luxe en als het dan wat minder gaat zie je dat gelijk. Maar dat is nu weer helemaal anders. Er is op dit moment veel meer vraag dan aanbod. De prijzen zijn hoog”, weet paardenfokker Harold Zoet uit Wezep.

Dieren uit buitenland in quarantaine

Ondanks de strengere regels voor import en export van paarden zijn er toch dieren uit het buitenland naar Hedel gekomen. Een enkeling had geen papieren bij zich. De organisatie krijgt veel vragen hoe het zit met het transport naar het buitenland.

De dieren moeten na aanschaf bij export ruim 48 uur in quarantaine volgens Europese wetgeving. Dat gebeurt daarentegen niet altijd, klinkt uit geluiden op de markt.

Complimenten én kritiek van dierenwelzijnsorganisatie

De paardenmarkt krijgt zowel complimenten als kritiek van dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals. ‘Er is ruim voldoende hooi, stro en water beschikbaar voor de dieren', meldt de organisatie op sociale media.

Daarentegen is er kritiek over de muziek die wordt afgespeeld dichtbij de dieren. ‘De toegestane hoeveelheid decibel voor evenementen is 85 decibel, niet alle dieren waren gecharmeerd van de muziek.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De paardenmarkt in Hedel in volle gang op de maandagochtend. © Bertjan Kers

Volledig scherm Bijzonder is dat de daling van de aanvoer naar de markten omgekeerd evenredig lijkt met de stijging van de populariteit van (luxe-)paarden. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Niet alleen paarden gaan onder de hamer, ook ezels kunnen worden gekocht op de Hedelse paardenmarkt maandochtend. © Bertjan Kers

Volledig scherm Kermis in Hedel maandagochtend. © Bertjan Kers

Volledig scherm Bijzonder is dat de daling van de aanvoer naar de markten omgekeerd evenredig lijkt met de stijging van de populariteit van (luxe-)paarden. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Er is op dit moment veel meer vraag dan aanbod. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm De traditionele markt, die al meer dan 300 jaar oud is, wordt in het uiterste hoekje van de grootste paardenprovincie van Nederland gehouden. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Paarden zijn populairder dan ooit. © Bart Meesters/Meesters Multi Media



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.