Sluizen en bruggen in de Maas moeten storingsvrij worden; Rijkswaterstaat zet in op betrouwbaarheid

HEEREWAARDEN/ANDEL - De betrouwbaarheid van de sluizen en beweegbare bruggen in de Maas en de Afgedamde Maas moet verbeteren. Om dat te bereiken laat Rijkswaterstaat een onderzoek instellen. Het gaat om de stuwen en sluizen tussen Grave en Andel, naast die in Limburg. Het uiteindelijke werk moet in 2026 van start gaan.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de aandrijfinstallaties in de sluizen, bruggen en gemalen aan het eind van hun Latijn zijn. Dat geldt ook voor de ict-systemen voor de bediening. Door de verouderde techniek neemt het aantal storingen toe, wat hinderlijk is voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Reparatie van gebreken is niet altijd meer voldoende en daarom wil Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de sluizen, bruggen en gemalen weer bedrijfszeker worden. Het onderzoek moet uitwijzen wat er allemaal nodig is voor de modernisering.

Slagbomen

Ook de apparatuur voor beveiliging van en toezicht op de sluizen en bruggen gaat Rijkswaterstaat vernieuwen. Daarbij gaat het om camera’s, sensoren in de weg, slagbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen. In Brabant gaat het om het stuw- en sluiscomplex bij Grave, de Macharense brug, de stuw en sluis bij Lith, de sluis bij Sint-Andries en de Wilhelminasluis in de Afgedamde Maas bij Andel.

Rijkswaterstaat heeft de opdracht gegund aan IMPAKT, een samenwerkingsverband van de ingenieursbureaus Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz, een Duitse specialist in industriële automatisering. Per object gaan die drie bepalen welke ingrepen nodig zijn. Ook wil Rijkswaterstaat bekijken hoe de hinder van de werkzaamheden zo veel mogelijk beperkt kan worden, bijvoorbeeld als het gaat om de bereikbaarheid van dorpen in de buurt van een beweegbare brug. Dat geldt dus voor de omgeving van de Wilhelminasluis, sluis Sint-Andries en de Macharense brug.

Per direct gestremd

Dat het einde van de technische levensduur van bruggen en sluizen in zicht is, bleek vorig jaar nog bij herstelwerkzaamheden aan de sluis Sint-Andries. In maart 2021 moest Rijkswaterstaat de sluis per direct stremmen. Er waren gebreken aan het licht gekomen waardoor het schutten van schepen niet langer verantwoord leek. Uiteindelijk bleek dit na diverse inspecties, waaronder door duikers, mee te vallen. De sluisdeuren, geleiderails, lagers en loopwielen bleken echter flink versleten. Reparaties waren dringend nodig.

Volledig scherm De Macharense brug met op de achtergrond de kerk van Macharen. © Peter van Huijkelom

De sluis kon half mei weer in gebruik worden genomen, maar Rijkswaterstaat moest vaststellen dat er geen garantie gegeven kon worden dat alles het bleef doen. Het tijdelijk wegvallen van de verbinding tussen de Waal en de Maas betekende veel vertraging voor de binnenvaart. Vooral voor schippers die pendelen tussen Veghel, Oss en Amsterdam. Ze moesten soms tot wel vier uur omvaren. Branchevereniging Koninklijke BLN Schuttevaer trok in november nog aan de bel in Den Haag om de achterstanden in de vaarwegen in te halen. Het nieuwe kabinet lijkt daar gehoor aan te geven.

Niet acceptabel

Leny van Toorenburg van de branchevereniging noemt het onderzoek ‘altijd goed nieuws’, maar dat de werkzaamheden pas in 2026 beginnen ‘niet acceptabel’. ,,Dat betekent dat we zeker nog een jaar of acht met stremmingen door achterstallig onderhoud te maken krijgen. Elke storing en stremming levert vertraging op. Dan vloeit er vracht weg naar transport over de weg.”

Volledig scherm De bijzondere aarden kolk van de Wilhelminasluis tussen Andel en Brakel, op de grens van Gelderland en Noord-Brabant. © Jens Verhagen

Dat het kabinet 1,25 miljard voor de binnenvaart heeft toegezegd is volgens haar bij lange na niet genoeg. ,,Veel objecten zijn aan het einde van de levensduur. Wat nodig is, gaat ver boven het toegezegde bedrag uit.” Een gesprek met de nieuwe minister staat hoog op de agenda.

Op dezelfde manier bediend

Ingenieursbureau IMPAKT meldt over het onderzoek en de mogelijke ingrepen dat er wordt gestreefd naar een standaardisering van de techniek, zodat alle bruggen en sluizen op dezelfde manier bediend kunnen worden. Dat zorgt volgens de ingenieurs voor voorspelbaar onderhoud, grotere betrouwbaarheid, minder storingen en de mogelijkheid om medewerkers flexibel in te zetten. De Wantijbrug bij Dordrecht was een jaar geleden de eerste brug die met die standaardtechniek opnieuw in gebruik werd gesteld.

Volledig scherm De Ultimo vaart de kolk van de sluis bij Sint-Andries binnen. © copyright Marc Bolsius



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.