Smèrrig trapt festival Zandmeren Beach af; kaartverkoop start 4 april

Tranen van opluchting in Aalst: Vlasta kan katje Manee weer in de armen sluiten

AALST - Geweldig nieuws voor Vlasta, het meisje uit Oekraïne van wie katje Manee vorige week in Aalst verdween. Het ontsnapte uit de opvang in sporthal De Maayenbogerd. Maar Manee is terecht. Er vloeiden in Aalst tranen van opluchting. Al leek er nog even een kink in de kabel te komen.

21 maart