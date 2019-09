Smoesjes? Huisvesters van arbeidsmigranten in de Bommelerwaard kunnen er niet mee aankomen

,,Er zijn bij vlagen stevige discussies geweest, maar de gemoederen waren niet verhit”, blikt wethouder Erik van Hoften terug op de bijeenkomsten in De Kreek. Dat er huisvesters woedend zouden zijn over het nieuwe beleid is volgens hem pertinent niet waar. ,,Natuurlijk zijn er mensen teleurgesteld. Je komt immers aan hun verdiensten. Maar zelfs voor Drielse begrippen verliepen de bijeenkomsten rustig.”

Quote Tot eind april mocht er eigenlijk niks en dus ging het er ‘op z'n Driels’ aan toe Erik van Hoften, wethouder Maasdriel

Maasdriel heeft het beleid in het voorjaar vastgesteld. ,,Tot eind april mocht er eigenlijk niks en dus ging het er ‘op z’n Driels’ aan toe. Daar hebben we echter een eind aan gemaakt”, zegt Van Hoften over misstanden op huisvestingsgebied. Wel is volgens hem gebleken dat er huisvesters zijn die nooit hebben bijgehouden wie er in hun pand verbleef. Die zijn nu bijgepraat over hoe ze de nachtregistratie moeten bijhouden.

Geen rigoureuze ingrepen

Ook weten de eigenaren van panden waar arbeidskrachten verblijven dat ze in sommige gevallen minder mensen onderdak mogen bieden. Maasdriel gaat daarop controleren, maar dat zal volgens Van Hoften en burgemeester Henny van Kooten niet leiden tot rigoureuze ingrepen. ,,We gaan geen mensen op straat zetten. Zo heet zal de soep niet worden gegeten.” Van Kooten: ,, Als bewoning moet worden teruggebracht van zes naar vier, dan zal dat geleidelijk gebeuren, in alle redelijkheid en billijkheid. Deze mensen zijn hier tijdelijk, dus als er in het genoemde voorbeeld twee uit een pension vertrekken, komen er geen nieuwe arbeiders voor in de plaats.” Het beleid is er volgens Van Kooten voor het algemeen belang. ,,Als overheid hebben we een ander belang dan de huisvesters.”

Overlast als aanwijzing

Maasdriel denkt de meeste huisvesters in beeld te hebben. ,,Wie arbeiders onderdak biedt, moet daarvoor van ons een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning krijgen”, aldus Van Kooten. Maasdriel sluit echter niet uit dat er nog onbekende huisvesters blijken te zijn. Overlast in een buurt kan daarvoor een aanwijzing zijn. ,,En dus is het belangrijk dat omwonenden dat bij ons melden.”

Bijeenkomst in ‘t Gement