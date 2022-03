Smulboetiek Duijts verkast waarschijnlijk van Thorbeckestraat naar Portage

Op de plaats van de oude sporthal, jeu-de-boulesbaan en het zwembad aan de Thorbeckestraat komen volgens plannen van de gemeente 53 woningen. Dat betekent dat er geen plek meer is voor Smulboetiek Duijts. Daarom moet de cafetaria dit jaar verkassen. De gemeente deed eerder dit jaar onderzoek naar geschikte locaties en komt nu met een alternatief: winkelcentrum De Portage. ,,Als we echt weg moeten, is dit een goede pleister op de wonde’’, zegt Duijts. ,,Vooral omdat we in de buurt blijven van onze oude staanplaats.’’

Vaste klanten

De cafetaria van de familie Duijts is een begrip in Zaltbommel. Vanaf 1985 trok Gijs Duijts met zijn mobiele snackkar van het woonwagenkamp naar de parkeerplaats. Jaren later kwam er een vaste staanplaats. ,,Ik heb baby’s geboren zien worden en opgroein tot kerels die groter zijn dan ik. We hebben heel veel vaste klanten die ons nog altijd goed weten te vinden.’’

De buitenkant van De Smulboetiek. Op de achtergrond sporthal De Ring.

Stoppen met de snackbar is daarom geen optie. ,,We willen graag onze zaak de toekomst in.’’ Toch doet het afscheid van de Thorbeckestraat wel een beetje zeer. De familie heeft jarenlang lief en leed gedeeld met de klanten. Een triest dieptepunt was het overleden van Gijs Duijts junior in 2018, die de snackbar net had overgenomen. ,,We hebben hier zoveel meegemaakt. Maar we willen graag aan de toekomst denken en verder gaan, ook in zijn naam.’’

Gezond concept

Momenteel is de dagelijkse leiding van de snackbar in handen van Duijts’ dochter. Hij hoopt dat er nieuwe cafetaria binnen een jaar in De Portage zit. ,,We willen met een nieuw gezonder concept gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van gezonde broodjes en minder ongezonde frisdranken.’’



