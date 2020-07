Snel besluit over voormalig partycentrum Zuilichem

Ze was slechts anderhalf jaar wethouder, maar Jacoline Hartman uit Hedel zou het zo weer doen

20 juli HEDEL - Ze is de enige wethouder die niet terugkeert in het nieuwe college van de nog zo jonge fusiegemeente West Betuwe. Jacoline Hartman uit Hedel vertrekt omdat Leefbaar Lokaal Belang uit de coalitie is gezet. ,,Jammer, want ik voelde me als een vis in het water.”