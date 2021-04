Snel internet in de polder bijna een feit; eerste adressen in Maasdriel gaan online

NVWA neemt illegale bestrij­dings­mid­de­len in beslag en arresteert tuinder

22 april ARNHEM - Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben bij een chrysanten- en fruitteler in een niet nader genoemde plaats in Gelderland 2000 kilo illegale bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. De eigenaar is aangehouden. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.