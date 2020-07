Snelheid op de De Virieusingel in Zaltbommel terug naar 30 km

De baron zit nieuwe bewoners Nederhe­mert-Zuid op de huid

30 juli NEDERHEMERT-ZUID - De nieuwe bewoners van monumentale woonboerderij De Hoef in Nederhemert-Zuid weten inmiddels dat ze in een beschermd dorpsgezicht terecht zijn gekomen, dat voor een groot deel eigendom is van de Baron van Wassenaer. Er lopen inmiddels meerdere procedures over wat wel en niet mag.