Snelle pont van Zaltbommel naar Loevestein stopt: te duur

Na de succesvolle start van de proef in de zomer van 2018 besloot de gemeente Zaltbommel om er nog een zomer aan vast te plakken. In 2019 viel het aantal passagiers wat tegen, vermoedelijk vooral omdat het weer niet zo mooi was als het jaar daarvoor.

Geld toeleggen

In de zomer van 2019 stapten er 4.597 passagiers aan boord van de snelle boot van Riveer, terwijl er op 10.000 passagiers gemikt was. De gemeente Zaltbommel is bereid om, vanwege de impuls voor recreatie en toerisme, geld toe te leggen op de veerverbinding. De bovengrens is echter 50.000 euro. De zomer van 2019 heeft de gemeente bijna het dubbele gekost.

Misschien in 2022

Omdat op redelijke termijn geen betere resultaten te verwachten zijn, hebben burgemeester en wethouders van Zaltbommel besloten om de proef voorlopig stop te zetten. Komende zomer en in de zomer van 2021 vaart de snelle pont in ieder geval niet.