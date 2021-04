Snelweg A2 weer vrij na ongeluk bij Zaltbommel

Boa's zetten per ongeluk tientallen adressen migranten op Instagram, gemeente Maasdriel neemt maatrege­len

26 maart MAASDRIEL - Handhavers in de gemeente Maasdriel hebben de privé-gegevens van arbeidsmigranten tijdens een controle per ongeluk op sociale media gezet. Op de Instagram-foto is hun naam, geslacht, adres en nationaliteit te zien. Ook de datum van inschrijving is leesbaar.