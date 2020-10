Sof voor fietsenhandelaar Van Uitert door weken vertraagd rioolwerk; ‘Er komt geen eind aan’

KERKDRIEL - ,,Buiten een testritje maken, dat kan nu even niet.” De collega van Chris van Uitert die net aan een fiets heeft gesleuteld, probeert maar even in de showroom uit of zijn ingreep geslaagd is. Hij wijst lachend op het gapende gat voor de fietsenzaak aan de Teisterbandstraat in Kerkdriel. Vanwege vervanging van de riolering ligt de weg al weken open.

Het lachen is Chris van Uitert inmiddels al vergaan. Met twee nieuwe fietsen komt hij de zaak binnen. Hij heeft er honderd mee over rijplaten gelopen. Dichterbij kan hij zijn bestelbus niet kwijt. ,,Het is nu droog, maar met regen loop ik hier binnen alles onder de modder. En dan zijn de nieuwe fietsen ook nog eens vuil en dat betekent poetsen. Die straat? Er komt maar geen eind aan.”

Niet voor de deur lossen

Van Uitert is dankbaar dat zijn collega Jan van Loon uit Well hulp heeft geboden. ,,Daar kan ik mijn bestelde fietsen laten afleveren, want de leveranciers kunnen hier niet voor de deur lossen. Als die met 25 fietsen zo’n eind moeten lopen, dan duurt dat veel te lang.”

Nog vervelender is dat de klanten wegblijven. ,,Normaal heb ik 30, 40 mensen per dag over de vloer. Ik loop behoorlijk wat omzet mis. Gisteren was er voor 29 euro gepind en voor iets meer dan 100 euro contant betaald.”

Dat de riolering hard aan vervanging toe was, hoef je Van Uitert niet te vertellen. ,,In de 15 jaar dat we hier zitten, heeft de werkplaats 5 keer blank gestaan. We zitten hier op een laag punt in het dorp. Al het water komt hier naartoe. Dat kon het riool niet aan. De oude buizen van 40 centimeter zijn vervangen door buizen van een meter doorsnee.”

Volledig scherm Een blik op de Teisterbandstraat vanuit de etalage van Van Uitert. © Bertjan Kers/BD

De werkzaamheden waren ruim van tevoren aangekondigd. En dus verschoof Van Uitert zijn vakantie naar eind september. Tegen de tijd dat hij en zijn vrouw terug zouden zijn, zou de klus wel geklaard zijn.

Niet dus.

,,Er was mijn buren en mij verteld dat er in stukken van 100 meter aan de straat zou worden gewerkt. Maar nu ligt het over 300 meter open. Waarom zijn ze van die werkwijze afgestapt? Niemand die het me kan vertellen. Vorige week had ik het helemaal gehad. Toen heb ik om 6 uur ‘s ochtends mijn bus aan het begin van de werkzaamheden gezet. ‘Maar meneer, zo kunnen we er niet door met de vrachtwagen en de kraan’, kreeg ik meteen te horen. Ik zei: ‘dat is nou precies wat er mis is.’

Tegenvaller na tegenvaller

Een woordvoerster van de gemeente Maasdriel noemt het ‘heel erg vervelend’ voor Van Uitert en de bewoners van de Teisterbandstraat. Tegenvaller na tegenvaller heeft er voor gezorgd dat er weken vertraging zijn ontstaan. ,,Er was een bodemvervuiling die ernstiger was dan gedacht en een waterleiding bleek te hoog te liggen.” De riolering ligt er, het graafwerk is klaar. Nu is het zand erover en bestraten.