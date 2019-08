SP volgt via internet 400 binnenvaarttankers op varend ontgassen

Over dit ontgassen is veel te doen: er geldt in Gelderland een provinciaal verbod, maar die is volgens de minister niet rechtsgeldig en wordt niet gehandhaafd. Tankschepen gaan ondertussen door met het schoonblazen van hun ruimen in de buitenlucht. ,,Een schande’’, vindt Jansen. ,,Rederijen verdienen snel geld over de rug van de schippers en burgers op de wal die worden blootgesteld aan giftige stoffen. Er moet snel een landelijk verbod komen.’’



Reders zeggen dat er te weinig mogelijkheden zijn om op een milieuvriendelijke manier te ontgassen. ,,Die kunnen snel gerealiseerd worden. Je hebt zelfs drijvende installaties. Als de wil er is, kan er veel geregeld worden’’, vindt Jansen.