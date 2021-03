Spannend jaar voor bewoners van walwoningen Waardenburg; hoe pakt verbreding A2 uit?

In Hurwenen staan al jaren te veel volwassen geiten op stal

2 maart HURWENEN - Dat de Hurwenense geitenhouder Van der Schans meer volwassen dieren houdt dan is toegestaan, is niet van vandaag of gisteren. Dat is al zeker vijf jaar aan de gang, zo blijkt uit recent openbaar geworden cijfers van de rijksdienst die vee registreert. De gemeente Maasdriel heeft steeds beweerd dat de aantallen kloppen.