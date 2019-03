Speuren naar bommen en granaten op voormalig korfbalveld in Well

Man brengt auto niet terug na proefrit in Zaltbommel, tankt zonder te betalen en valt door de mand

23 maart ZALTBOMMEL - Een 30-jarige man is donderdag in Vlijmen betrapt in een gestolen auto. Deze had hij eerder meegenomen in Zaltbommel voor een proefrit maar niet teruggebracht. Dat laat de politie zaterdag weten via Facebook.