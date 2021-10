Sport-BSO bij voetbalclub DSC Kerkdriel

Alcohol gedronken? JBZ vraagt er voortaan patiënt naar

12 oktober DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat patiënten nadrukkelijk vragen stellen over alcoholgebruik. Het project startte op een aantal afdelingen en nu is de spoedeisende hulp (SEH) erbij betrokken. Het JBZ wil daarmee snel kunnen inschatten of er sprake is van problematisch alcoholgebruik en er mogelijk extra hulp nodig is.