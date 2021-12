Vanaf 3 januari is ook vaccineren in De Ring mogelijk. De sporthal stond sinds de opening van De Sportwaard leeg. Op dit moment treft de GGD voorbereidingen om het complex als test- en vaccinatielocatie in te richten. Zo is het de bedoeling dat bezoekers die zich laten testen een andere in- en uitgang krijgen dan mensen die komen voor een vaccinatie.