Springlevende Sonja doodverklaard door gemeente Maasdriel

,,In eerste instantie werkte het op m'n lachspieren, maar toen ik het op me in liet werken was ik enigszins perplex‘’, vertelt een springlevende Van Niekerk donderdag. ,,Ik heb eens wat rondgevraagd in mijn omgeving, maar niemand had zoiets ooit eerder gehoord.''

Quote In eerste instantie werkte het op m’n lachspie­ren, maar toen ik het op me in liet werken was ik enigszins perplex. Sonja van Niekerk-van Driel, ‘overledene’

Van Niekerk was mantelzorger van haar oom, die op 22 november stierf. ,,De uitvaartonderneming heeft het overlijden doorgegeven aan de gemeente. Bij alle papieren zat ook een papiertje met mijn gegevens, waarop stond dat ik contactpersoon was. Op de een of andere manier heeft een ambtenaar dat zo overgenomen.”

Officieel

De gemeente stelde haar maandag telefonisch op de hoogte van de fout, die al op op 26 november werd gemaakt, de dag dat de akte werd opgesteld. De akte vernietigen of doorstrepen was niet mogelijk, ondanks dat de fout meteen werd ontdekt. ,,Omdat de akte al was gemaakt, is hij officieel en kunnen ze hem niet zomaar wegstrepen”, aldus Van Niekerk. ,,De gemeente zei dat ik een brief zou krijgen met een formulier waarmee ik toestemming moet geven om mijn eigen akte van overlijden te laten wegstrepen. Ook zoiets, eerst verklaren ze me dood en dan verzoeken ze me om dat te herroepen.”

Quote Eerst verklaren ze me dood en dan verzoeken ze me om dat te herroepen. Sonja van Niekerk-van Driel, ‘overledene’

Ze kan erom lachen, maar vindt het ook heel raar: ,,Ik heb die brief ontvangen en daarin staat dat er een overlijdensakte is die op mijn naam staat. Heel gek om dat te lezen. De akte heeft mijn voornamen, een nummer en een jaar van overlijden. Best creepy.”

Lees verder onder de brieven

Volledig scherm Aanhangsel bij brief van gemeente Maasdriel: verklaring die moet worden ondertekend waarmee toestemming wordt gevraagd aan officier van justitie om akte door te halen. © Sonja van Niekerk-van Driel Volledig scherm Brief van gemeente Maasdriel © Sonja van Niekerk-van Driel

Excuses

Volgens de gemeente Maasdriel is er niets meer aan de hand. De verkeerde gegevens zijn meteen uit het systeem gehaald. ,,Alles is gecheckt, dit heeft geen enkel gevolg. Mevrouw hoeft zich nergens zorgen over te maken”, meldt gemeentewoordvoerder Sandra Terlouw. ,,Toen wij de fout opmerkten, hebben wij meteen contact opgenomen met mevrouw en onze excuses aangeboden. Wij kunnen het alleen niet zelf corrigeren, want ze moet zelf haar handtekening zetten.” Die handtekening komt op de ‘Verklaring van wel/niet akkoord met doorhaling van een akte’. De gemeente stuurt die verklaring naar de officier van justitie, die toestemming moet geven voor doorhaling van de akte.

Voor zover de woordvoerder zich kan herinneren heeft de gemeente nooit eerder een van haar inwoners doodverklaard. ,,Er is wel eens iets verkeerd gegaan, maar dan werd het op tijd ontdekt, bleef het binnen de afdeling en konden we het zelf corrigeren. De procedure is inmiddels veranderd en nu is toestemming van de persoon vereist.” Hoe het kon gebeuren? ,,Op de dag van de verwerking is er een verkeerde regel aangeklikt.”

Quote Er is wel eens iets verkeerd gegaan, maar dan werd het op tijd ontdekt. Sandra Terlouw, gemeentewoordvoerder

Bankrekening