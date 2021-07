Staatsbosbeheer: ‘Uiterwaarden tijdelijk afgesloten vanwege extreme hoeveelheden regen’

Voor de bescherming van de dieren sluit Staatsbosbeheer de toegangen van hoger gelegen delen in het Rivierengebied vanaf vrijdag 16 juli tijdelijk af voor bezoekers. Oorzaak: extreme hoeveelheden regen, gevallen in Limburg, België, Duitsland en Zwitserland.

Nederland krijgt te maken met een historisch hoog waterpeil. In 1980 stroomde er in de zomer voor het laatst zoveel water door de rivieren als nu het geval is. ,,Ook ons Rivierengebied krijgt te maken met een sterk verhoogd waterpeil en ondergelopen uiterwaarden", meldt Staatsbosbeheer in een persbericht.

Veilige plek voor dieren

In veel van de uiterwaarden grazen paarden en runderen. ,,De beheerder van de natuurlijke kuddes in onze gebieden brengt deze dieren naar een veilige plek. Boeren die hun kuddes in de uiterwaarden laten grazen halen hun paarden en runderen weg. Maar ook de wilde dieren hebben het moeilijk. Onder druk van het wassende water zoeken ze een veilig heenkomen.”

Door de kades en dijken af te sluiten, biedt Staatsbosbeheer niet alleen grotere dieren als reeën en vossen een veilige plek. ,,Ook veel kleine dieren als mol en muis maken er dankbaar gebruik van. Wilde dieren zijn van nature bang voor mensen. Daardoor verstoren recreanten ze wanneer ze langslopen. De dieren vluchten het water in en verdrinken alsnog. Daarom vragen we u vriendelijk, maar dringend om de afsluitingen te respecteren. Zodra het water is gezakt, zullen we de gebieden weer openstellen.”

Doel uiterwaarden

Sinds 2011 zijn in Nederland op tientallen plekken langs de rivieren de uiterwaarden opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer: ,,De rivieren krijgen meer ruimte om te overstromen, zodat we achter de dijken droge voeten houden. En dat is precies wat er nu gebeurt. En doordat het water hier langer blijft hangen, krijgt het de kans om de grond in te trekken.”

,,Dat is een welkome aanvulling na de grote droogte van de afgelopen jaren. Ook voert het water nieuwe zaden en dieren aan, wat de natuur in de uiterwaarden een boost geeft.”