Stadhouder Willem is van zijn winkelhaak af en kijkt weer naar zijn Mary

Nieuwe stichting bepaalt wie speelt in de Sint-Maar­ten, én in de muziektent

ZALTBOMMEL - Wie in de toekomst wil optreden in de muziektent op de Zaltbommelse stadswallen, zal zich moeten melden bij de Stichting Cultuurcluster Zaltbommel. Dat is binnenkort de opvolger van de Stichting Sint-Maarten. De nieuwe organisatie gaat zich bezighouden met samenstelling van programma’s voor De Poorterij en de Sint-Maartenskerk.

31 augustus