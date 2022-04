Stageband PIM, voorheen fanfare Juliana, geeft eerste grote optreden

Lange bouwplaats langs de Van Heemstra­weg door aanleg stroomka­bel

GAMEREN - Er is van alles te zien langs de Van Heemstraweg tussen Zuilichem en Zaltbommel. Netbeheerder Liander en Volker Energy Solutions werken over een lengte van meer dan 12 kilometer om het elektriciteitsnet in het westen van de Bommelerwaard uit te breiden. Bij Zuilichem is een nieuw transformatorstation gebouwd, aan de Bommelsekade bij Zaltbommel is het verdeelstation uitgebreid en die stations worden nu verbonden met een ondergrondse 150-kiloVoltkabel.

23 maart