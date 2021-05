Start van aanleg voetbalvelden HRC’14 loopt twee maanden vertraging op

ROSSUM/HURWENEN - Er is ruim een half miljoen euro extra nodig om de nieuwe voetbalvelden van HRC’14 aan de Maarten van Rossumstraat in Rossum aan te leggen. Het college van Maasdriel wil daarvoor een aanvullend krediet beschikbaar stellen. Als de gemeenteraad daar in juni ja tegen zegt, kan de aanleg direct van start.

Het terrein waar het nieuwe complex van de fusieclub moet komen, ligt inmiddels helemaal braak. Van de oude parkeerplaats is niets meer over en ook de restanten van het uitgebrande clubhuis zijn helemaal weggehaald. Het wachten is op het fluitsignaal voor het begin van de werkzaamheden. Dat zou aanvankelijk in april klinken, maar loopt door deze kwestie is er twee maanden vertraging.

Boekhoudkundige kwestie

Het extra krediet is volgens het Maasdrielse college een boekhoudkundige kwestie. Er was feitelijk voldoende geld uitgetrokken, maar dat was een bedrag waarin de btw niet was meegerekend. Dat moet vanwege de aanpassing van de btw-regels voor sportaccommodaties worden aangepast. ,,Er is nu niet genoeg budget en daardoor kunnen we nog geen opdracht geven om met de aanleg van de velden te starten", legt wethouder Erik van Hoften uit.

Als de velden er eenmaal liggen, krijgt de gemeente een deel van het geld weer terug in de vorm van een subsidie waarmee de rijksoverheid investeringen in sport wil stimuleren.

Voetballen in 2023

Voorzitter Anton van Doorn zei in februari tegen het Brabants Dagblad dat er in 2023 op het nieuwe complex gevoetbald kan worden. Hij wil daarbij niet wachten tot het begin van seizoen 2023-2024, maar meteen zodra het mogelijk is.

De club betaalt zelf de bouw van het nieuwe clubhuis annex dorpshuis. Het is de bedoeling dat de bouw daarvan eind 2021 van start gaat en dat het in 2022 in gebruik kan worden genomen.