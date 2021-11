Startsein van scholenactie Amnesty gegeven op Loevestein: ‘Hoop dat iedereen zichzelf mag zijn’

Hoe schrijf je een brief aan iemand die jouw taal niet spreekt? Die vraag hield leerlingen van het Tiener College uit Gorinchem woensdagmiddag behoorlijk bezig. Op de plek waar Hugo de Groot 400 jaar geleden ten onrechte vastzat, schreven zij tientallen kaarten aan lotgenoten in onze tijd.

Op de historische gronden van Slot Loevestein vond woensdagmiddag de feestelijke start van ‘Write for Rights op School’ plaats. Dat is dé jaarlijkse scholenactie van Amnesty International waarbij aandacht wordt gevraagd voor mensen die onterecht vastzitten of die bedreigd worden vanwege hun mening, werk of om wie ze zijn.

Een passendere plek dan Loevestein is hiervoor bijna niet denkbaar. Want ook Hugo de Groot had ideeën over vrede, vrijheid en recht die destijds als verboden werden beschouwd. ,,Hij was daarin niet anders dan veel andersdenkenden die wereldwijd gevangen worden gezet vanwege hun gedachten en ideeën”, vertelt Klaske Schram, medewerker educatie bij Amnesty. ,,Dat we hier mogen zijn is dus heel mooi en passend.”

Moussa

Vorig jaar deden aan de actie die zij met haar team in Nederland opzette ruim 50.000 scholieren mee. Dat leverde, samen met de andere initiatieven voor volwassenen, in totaal 413.501 brieven op. Duizenden daarvan kwamen terecht bij Moussa al-Sadah, die ook bij de aftrap van de actie aanwezig is. Vorig jaar ontving hij dankzij Amnesty ruim twee zakken vol post van over de hele wereld.

Zijn moeder, de Saudische mensenrechtenverdediger Nassima al-Sadah, kwam vanwege haar inzet voor vrouwenrechten in haar thuisland ten onrechte in de gevangenis terecht. De brieven die Moussa kreeg, gaven hem steun. Veel steun, benadrukt hij, terwijl zestig paar kinderogen hem aandachtig aankijken. Vol bewondering hangen ze aan zijn lippen. Er schiet een hand omhoog, een vinger steekt de lucht in. Hoe hielpen ze dan precies? ,,Het is fijn als mensen aan je denken, je steunen. Ze waren goed voor mij, maar ook voor mijn moeder. Ze zat daar namelijk niet omdat ze iets fout deed, maar iets goed.”

Indruk

Zijn woorden maken indruk, blijkt wanneer de leerlingen in de Ridderzaal van het Slot aan hun eigen brieven beginnen. Vol concentratie storten ze zich op teksten aan activisten als Janna Jihad, een Palestijnse tiener die op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever woont, en Anna Sharyhina en Vira Chernygina, twee Oekraïense vrouwen die in 2006 een organisatie oprichtten die opkomt voor lhbti- en vrouwenrechten. Samen bieden ze een veilige plek aan vrouwen en lhbti’ers in Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne.

,,Ik heb de lesbische vrouwen geschreven dat ik hoop dat iedereen zichzelf mag zijn. En Janna dat ik dankbaar ben dat ik hier kan zijn. En dat ik haar het leven zoals het hier is ook zou gunnen”, zegt Cato (13). ,,Het is onbegrijpelijk dat mensen zo met elkaar omgaan terwijl wij het hier zo goed hebben. Dat voelt oneerlijk.”

Ook andere kinderen weten - soms geholpen door online vertaalmachines - bemoedigende woorden over te brengen op papier. Dat maakt het persoonlijk. Net als de tekeningen die ze zelf mogen maken. ,,Het is leuk dat we iets naar iemand toe kunnen sturen”, glundert Suze (13). ,,Geen kant- en klare-kaart. Nee, wij mogen echt iets maken.” Ze wordt bijgestaan door Ezra (12), die instemmend mee-knikt. ,,Ja, daardoor weten ze echt wie je bent.”

Uitnodiging

Steeds meer brieven weten de postbus te vinden. ,,Daar zijn we erg blij mee”, concludeert Anouk van den Driest, woordvoerder van het Slot. ,,Het verhaal van Hugo de Groot sluit goed aan op mensenrechten en vrijheid. We nodigen in een nieuw museumprogramma ook andere scholen aan om hier langs te komen.”

