‘Statenloze’ ondernemer Hofmans kan eindelijk verder aan Walderweg

Crowdfun­ding: 340 investeer­ders goed voor bijna 1 miljoen euro voor zonnepark Avri

27 november GELDERMALSEN - De crowdfundingsactie voor het zonnepark Avri Solar in Geldermalsen is geslaagd. Het streefbedrag van 990.000 euro is binnen, meldt de afvalverwijderaar voor de tien gemeenten in de Regio Rivierenland.