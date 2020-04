Steekpartij bij bedrijfspand in Hedel

Provincie nu nog tegen uitbrei­ding camping Bruchem, maar wil regels aanpassen

9:21 BRUCHEM - De uitbreiding van camping ‘t Meulenhuis in Bruchem voor de huisvesting van 150 arbeidsmigranten is in strijd met de provinciale landschapsregels. Maar daar zou binnenkort zomaar eens verandering in kunnen komen.