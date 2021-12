Steekvlam in Hedel door gaslek, één persoon lichtgewond

Bezoekers­cen­trum De Grote Rivieren gaat mogelijk op in nieuw centrum bij Over de Maas

HEEREWAARDEN - Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden gaat mogelijk op in een nieuw bezoekerscentrum. Gedacht wordt aan een voorlichtingscentrum waarin ook Over de Maas aan bod komt. Daar doen Maasdriel en West Maas en Waal onderzoek naar. Beide gemeenten willen de Maas en de geschiedenis van het gebied beter voor het voetlicht brengen.

25 november