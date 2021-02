Steenweg Zaltbommel krijgt in 2023 stiller asfalt

UPDATE Schip ‘vliegt uit de bocht’ door sterke stroming en vaart zich vast op een krib bij Fort Vuren

16 februari Een binnenvaartschip is dinsdagmiddag ter hoogte van Fort Vuren op een krib gevaren. Door de sterke stroming vloog het schip ‘uit de bocht’. Even voor 14.30 is het schip losgetrokken.