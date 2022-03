Stef Dingemans (SP) discussieert graag met zijn voetbalteam

De koning is dood, lang leve de koning. Of toch niet? Martijn Stoutjesdijk maakt op de SP-lijst plaats voor Stef Dingemans als lijsttrekker. ,,Martijn vond het niet te combineren met een jong gezin, maar stiekem is hij nog best enthousiast’’, zegt Dingemans over zijn nummer twee. ,,Het allerliefst zouden we natuurlijk twee zetels binnenhalen, zodat we samen in de raad kunnen zitten.’’