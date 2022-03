Stemlokalen Zaltbommel geopend: al 1.302 mensen brachten gisteren en eergisteren hun stem uit

UPDATE Politieac­tie in Kerkdriel in kader van ‘groot ondermij­nings­on­der­zoek’

KERKDRIEL - In een groot onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in verband met verdovende middelen is de politie woensdagavond in actie gekomen in de loods van een agrarisch bedrijf aan de Wertsteeg in Kerkdriel.

24 februari