Sterke drank en beamer gestolen uit dorpshuis Well: ‘te triest voor woorden’

WELL - De voorraad sterke drank en een beamer. Na een eerste inventarisatie lijkt de buit van de inbraak in dorpshuis Ons Huis in Well niet groot. De schade is dat wel, met een breekijzer zijn diverse deuren ontzet en ook de keukenkastjes zijn vernield.

,,Er lag overal hout op de vloer en de keuken is een ravage”, zegt beheerder Johan Kremers. ,,Vanavond gaan we kijken of er nog meer verdwenen is.”

Schoonmaakster ontdekte de inbraak

Volledig scherm De keuken van dorpshuis Ons Huis is overhoop gehaald. © Janneke Hobo De inbraak werd maandagochtend door de schoonmaakster van het dorpshuis ontdekt. Zij waarschuwde direct Kremers. ,,De dieven zijn ergens tussen zaterdagavond na 21.00 uur en maandagochtend 8.00 naar binnen gegaan", zegt hij.

Kremers heeft zaterdagavond nog een extra ronde gedaan om te kijken of alles goed was afgesloten. ,,Dan doe ik ook altijd de gordijnen dicht, zodat de spaarkas niet in het zicht hangt. Of daar geld uit is verdwenen weten we nog niet. De politie moet nog sporenonderzoek doen.” Inmiddels is er al wel buurtonderzoek gedaan.

Te triest voor woorden