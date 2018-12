Sterkere dijken en zuiniger zuiveren; waterschapsheffing Rivierenland 5 procent omhoog

TIEL/ZALTBOMMEL - De waterschapsheffing stijgt met circa 5 procent in Rivierenland. Dit is volgens Waterschap Rivierenland mede nodig vanwege de maatregelen die zijn getroffen tegen mogelijke overstromingen.

De verhoogde heffing is bekendgemaakt in de nieuwe begroting van het algemeen bestuur. Het bestuur legt uit dat het extra geld wordt geïnvesteerd in de versteviging van dijken.

Tevens wordt er geïnvesteerd in een 'een robuust watersysteem dat ecologisch gezond is'. Dit om wateroverlast en -tekort in de toekomst te verminderen. Watergangen worden verbreed natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zo wil het schap garanderen dat er altijd genoeg water van goede kwaliteit is.

Tot slot wordt er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, die ervoor zorgen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties effectiever gaan werken.

Duurder uit