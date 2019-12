Sterrenrestaurant Flicka in Kerkdriel krijgt buren: friettent en familierestaurant Gewoon Sientje

Ook lokale vragen bij Landelijke Geschiede­nis Quiz in Zaltbommel

3 december ZALTBOMMEL - In totaal 62 leerlingen van 31 scholen uit het hele land testen op zaterdag 7 december hun kennis over geschiedenis tijdens de Landelijke Geschiedenis Quiz in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Daarbij worden ze ook over de lokale geschiedenis aan de tand gevoeld.