Steun voor starters op woningmarkt; Maasdriel wil opkopers goedkope huizen aanpakken

Quarantai­nes en angst onder leraren zorgen dat scholen moeten schipperen

22 november ROSMALEN/SCHIJNDEL/ZALTBOMMEL - Leraren die de koffiekamer niet meer in durven, soms zit er maar een handvol kinderen in een lokaal of moet zelfs een complete klas in quarantaine. Ook al is het aantal coronabesmettingen op middelbare scholen te overzien, het is lastig de balans te houden tussen wat kan, mag en moet.