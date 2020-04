Stevent Maasdriel weer af op een crisis? De tenen zijn lang, de lontjes kort en de sfeer is explosief

Een biertje van Bommeler­waard­se bodem, 'van het zaad tot het glas'

23 april ZALTBOMMEL - Vier Bommelerwaarders werken samen aan een nieuw lokaal bier. De hop is al gepoot en de gerst is gezaaid. Rond de kerstdagen kunnen we genieten van het nieuwe streekproduct 'Ons Bier'. Maar mondjesmaat, want de voorraad is beperkt.