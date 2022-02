Stichtingen organiseren verkiezingsdebat Zaltbommel in het Cambium

Buurtbewo­ners willen actie tegen snelheids­dui­vels Gameren: ,,Het is wachten op een ongeluk’’

GAMEREN - Buurtbewoners aan de Waalbankdijk in Gameren zijn het spuugzat: snelheidsduivels die met 80 kilometer per uur de bebouwde kom in razen. Extra maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen, zijn volgens hen hard nodig.

8 februari