‘Stijf van de speed’ bij ongeval op A2 bij Bruchem; er hadden doden kunnen vallen

Rust in het dorp keert terug; rondweg om Nieuwaal is eind dit jaar klaar

5 augustus NIEUWAAL - Aan het eind van dit jaar moet het een stuk comfortabeler wonen zijn in Nieuwaal. Het is de bedoeling dat tegen die tijd de rondweg om het dorp klaar is. Daardoor zullen er veel minder vrachtwagens door de dorpskern rijden. Dat komt ook de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede.