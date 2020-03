Stort van mogelijk kankerverwekkend granuliet gaat door; wethouder wil in beroep

VIDEO Vanwege corona afgegren­deld Leyenstein komt in beweging dankzij Nick en Bram

24 maart KERKDRIEL - ‘Gimme, gimme, gimme a man after midnight’, schalt het uit de gettoblaster op de binnenplaats van verzorgingshuis De Leyenstein in Kerkdriel. Buurtsportcoaches Nick Linnenbank en Bram van Geffen proberen de aandacht te trekken van de bewoners voor een klein halfuurtje ochtendgymnastiek. En om het herkenbaar te houden hebben ze gekozen voor muziek die populair was toen de mensen in De Leyenstein 40 of 50 jaar oud waren.