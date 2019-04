Straatkunst in Kerkdriel gaat binnenkort ondergronds

Grote controles in Maasdriel zijn de moeite waard

9 april KERKDRIEL - De Maasdrielse burgemeester Henny van Kooten is tevreden over de grootschalige controles die nu al enige tijd in onder andere zijn gemeente worden gehouden. Het gaat dan om een Gelderse samenwerking van instanties zoals gemeente, politie, Belastingdienst en Werkzaak.